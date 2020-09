Verissimo | Alessia Marcuzzi | “Ecco come sono andate davvero le cose con Stefano De Martino”

(Di domenica 20 settembre 2020)è stata ospite dell’ultima puntata die, con Silvia Toffanin, ha parlato del gossip che l’ha vista protagonista questa estate: quello del presunto flirt conDe Martino, che avrebbe portato alla fine della sua relazione con Belen Rodriguez. “Ora ci rido, ma quelle voci, assolutamente false, mi hanno fattomale – ha spiegato la-. Tutto è nato da un fiore che avevo pubblicato sui social per ricordare Nadia Toffa, sicDe Martino un mese prima aveva pubblicato lo stesso fiore, le voci sialimentate così. Direi che è tutto molto assurdo, iouna donna felicemente sposata, ho una bella famiglia ...

Ospite da Silvia Toffanin a Verissimo Alessia Marcuzzi ha fatto chiarezza sul gossip dell'estate: la sua relazione con Stefano De Martino! "Quelle voci mi hanno fatto male!" ha detto.