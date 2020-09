Parma – Napoli 0-2 | Mertens e Insigne portano i primi 3 punti della stagione

(Di domenica 20 settembre 2020) Serie A, prima giornata. Nell’anticipo delle 12:30 ilbatte 0-2 ilcon gol di, debutto per i nuovi acquisti Oshimen e Petagna. La Serie A riparte e riparte con il bottino pieno per gli uomini di Gattuso che superano ilper 0-2. I gol nella ripresa sono di

SkySport : PARMA NAPOLI 0-2 Risultato finale ? ? #Mertens (64’) ? #Insigne (77’) ? Serie A – 1^ giornata ? ??… - DiMarzio : #SerieA | #ParmaNapoli e #SassuoloCagliari a porte aperte Allo stadio saranno presenti 1000 persone - sscnapoli : ?? | #ParmaNapoli, i precedenti ?? - rossi20_rossi : RT @SkySport: PARMA NAPOLI 0-2 Risultato finale ? ? #Mertens (64’) ? #Insigne (77’) ? Serie A – 1^ giornata ? ?? - Sportellate_it : Siamo già in fissa con Victor Osimhen. -

96' Finisce la partita, Parma-Napoli 0-2. 68' Possesso palla per il Napoli, Parma che non riesce a rispondere al gol di Mertens. 66' Pressa il Napoli che cerca di arrivare al raddoppio, Osimhen cominc ...L’esordio dei mille spettatori al Tardini avrebbe meritato forse un’accoglienza migliore dello spettacolo offerto da Parma e Napoli nel lunch match della prima giornata di Serie A. Alla fine però a so ...Milano, 20 settembre 2020 - E' partito con Fiorentina-Torino 1-0 il campionato 2020/21 di serie A, e si finirà lunedì sera a San Siro in occasione di Milan-Bologna, con gli asterischi delle tre gare r ...