MotoGP | Petrucci | “Avevo poca fiducia nell’anteriore | avrei potuto fare meglio”

"È stata un'altra gara piuttosto difficile. Fin da subito non ho trovato lo stesso feeling che avevo nelle prove. Sono partito bene, ma non avevo fiducia sull'anteriore e non riuscivo a fermare la moto". Queste le dichiarazioni di Danilo Petrucci dopo aver chiuso la sua gara di Misano nella top ten. "Peccato – sottolinea il pilota ternano – perché sentivo di poter fare una bella gara oggi. Sono contento dei passi avanti che siamo riusciti a fare rispetto alle gare precedenti, ma è chiaro che ancora ci manca qualcosa. Fortunatamente, la prossima settimana torneremo subito in pista a Barcellona, dove cercheremo di riscattarci".

