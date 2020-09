Manchester City | Guardiola sul suo futuro | “Vorrei restare qui | ma devo meritarmelo”

Leggi su sportface

(Di domenica 20 settembre 2020) Il tecnico del, Pep, nel corso della conferenza stampa alla vigilia del posticipo di Premier League contro il Wolverhampton, si è visto costretto a rispondere nuovamente alle numerose domande sul proprio: “Vorrei rimanere qui, al, mameritarmelo. Questo e’ un club dove amo stare ma, come ho detto,meritarlo. Questa società negli ultimi dieci anni ha raggiunto standard molto elevati, e vuole mantenerli. Quindi so cosa si vuole qui e se non vinco probabilmente non meriterò un nuovo contratto. Non mi hanno mai detto di fare questo o quello, ma solo di andare in campo”.