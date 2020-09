Maltempo, allerta gialla in 9 regioni (Di domenica 20 settembre 2020) Roma, 20 set. - (Adnkronos) - Un'area depressionaria tende ad avvicinarsi alle regioni centro-settentrionali italiane, determinando una fase di moderato Maltempo, con precipitazioni temporalesche, specie sulle regioni centrali e sull'Emilia-Romagna. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte, alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento. L'avviso prevede, dal ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 20 settembre 2020) Roma, 20 set. - (Adnkronos) - Un'area depressionaria tende ad avvicinarsi allecentro-settentrionali italiane, determinando una fase di moderato, con precipitazioni temporalesche, specie sullecentrali e sull'Emilia-Romagna. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con lecoinvolte, alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e diconsultabile sul sito del Dipartimento. L'avviso prevede, dal ...

