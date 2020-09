Litiga con alcuni giovani e spara con un fucile da caccia (Di domenica 20 settembre 2020) L'uomo di 78 anni, che ha esploso un unico colpo per terra, è stato arrestato dalla polizia. Nessuno è rimasto ferito. Leggi su media.tio.ch (Di domenica 20 settembre 2020) L'uomo di 78 anni, che ha esploso un unico colpo per terra, è stato arrestato dalla polizia. Nessuno è rimasto ferito.

Ultime Notizie dalla rete : Litiga con Litiga con la moglie e prende a calci specchietti auto in sosta Liguria Notizie Elettra Lamborghini smentisce Tommaso Zorzi: ‘Nessuna lite’ (VIDEO)

1Dopo le dichiarazioni di Tommaso Zorzi al GF Vip, Elettra Lamborghini lo smentisce: ‘Nessuna lite con lui’. Le parole della cantante (VIDEO) Ad una settimana dall’inizio del Grande Fratello Vip sono ...

Litiga con la moglie e prende a calci specchietti auto in sosta

Le volanti hanno denunciato un 52enne napoletano per danneggiamento aggravato. Ieri sera, intorno alle 21, l’uomo, senza alcun motivo, ha colpito con dei calci gli specchietti di tre diversi veicoli i ...

Se quella di ‘This Is Paris’ è la vera Paris Hilton, chi abbiamo conosciuto (e amato) finora?

«Paris Hilton ha fatto un documentario sulla sua vita». Capirai, son vent’anni che ne fa: era il 2003 quando andava in onda il suo primo reality – più che reality, mezzo capolavoro – The Simple Life.

