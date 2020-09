La Juventus di Pirlo vince e convince: Sampdoria spazzata via 3-0 (Di domenica 20 settembre 2020) Esordio vincente per la Juventus di Andrea Pirlo. I bianconeri confezionano una prestazione convincente contro la Sampdoria, coronata con la vittoria per 3-0. Le reti portano la firma del nuovo arrivato Dejan Kulusevski e delle conferme Leonardo Bonucci e Cristiano Ronaldo. Troppo poco insidiosi i blucerchiati per poter perforare l'armata bianconera.LA GARAI riflettori sono tutti puntati sulla panchina bianconera: Pirlo torna all'Allianz Stadium dopo cinque anni, stavolta nelle vesti di allenatore. La sua Juventus si dispone con un 3-4-3 che varia a seconda delle circostanze. Tanto possesso palla e ricerca della velocità di Kulusevski o della tecnica di Ronaldo. La partenza dei campioni d'Italia in carica è bruciante: Danilo al 7' manca di un soffio ... Leggi su itasportpress (Di domenica 20 settembre 2020) Esordionte per ladi Andrea. I bianconeri confezionano una prestazione connte contro la, coronata con la vittoria per 3-0. Le reti portano la firma del nuovo arrivato Dejan Kulusevski e delle conferme Leonardo Bonucci e Cristiano Ronaldo. Troppo poco insidiosi i blucerchiati per poter perforare l'armata bianconera.LA GARAI riflettori sono tutti puntati sulla panchina bianconera:torna all'Allianz Stadium dopo cinque anni, stavolta nelle vesti di allenatore. La suasi dispone con un 3-4-3 che varia a seconda delle circostanze. Tanto possesso palla e ricerca della velocità di Kulusevski o della tecnica di Ronaldo. La partenza dei campioni d'Italia in carica è bruciante: Danilo al 7' manca di un soffio ...

juventusfc : Inizia in questo momento l’incontro di Mister @Pirlo_Official con i giornalisti invitati all’Allianz Stadium! LIVE… - juventusfc : Termina l'incontro con la stampa di Mister @Pirlo_official. A breve il report su - StefanoFeltri : Tutto quello che c'è da sapere sul malinconico Andrea Pirlo che con il pensiero ha inventato la lentezza… - MomoliLuca : Una sola partita non può fare testo ma sicuramente si è vista una #Juventus con un altro piglio e nemmeno lontaname… - Fprime86 : RT @sportnotizie24: La prima di #Pirlo è ok: la #Juventus dilaga nel finale, #Sampdoria ko 3-0 #JuveSamp #JuventusSampdoria -