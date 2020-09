(Di domenica 20 settembre 2020) Il 19 maggio 1979 è un sabato e a Flero, in provincia di Brescia, nasce un bambino destinato a far parlare di sé, Andrea: diventerà uno dei piùdi centrocampisti di sempre. Sei giorni prima, ...

juventusfc : Domani sera #JuveSamp si giocherà alla presenza di 1000 invitati. ?? - forumJuventus : #CoachPirlo pre #JuveSamp: 'Dobbiamo affrontare la stagione con ferocia. Sicuro di quello che sto facendo. Non c'è… - juventusfc : -3?? a #JuveSamp! ?? al lavoro oggi al #TrainingCenter ????? - UCSampdoriaFeed : Juve-Samp, il 'gran veterano' Ranieri battezza il debuttante Pirlo - macmax22 : RT @juventusfans: JUVE-SAMP SI GIOCHERÀ ALLA PRESENZA DI MILLE INVITATI. -

Ultime Notizie dalla rete : Juve Samp

TORINO (ITALPRESS) – “Centravanti? Come ho detto la settimana scorsa lo stiamo aspettando tutti”. Lo ha dichiarato in conferenza stampa il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, alla vigilia della prim ...Juventus Sampdoria sarà la partita di Cristiano Ronaldo chiamato a reggere l’attacco di Andrea Pirlo: un tabù da infrangere per il portoghese Juventus Sampdoria, gara in programma tra le mura dell’All ...Che bel saluto a livello mondiale aprirà il campionato della Juventus: Pirlo, Campione del Mondo nel 2006 con l'Italia di Lippi, che riceverà il tecnico (Ranier ...