Incidenti in montagna: donna precipita in dirupo e muore in Valtellina (Di domenica 20 settembre 2020) Una donna dall’apparente eta’ di 50 anni, priva di documenti, e’ precipitata oggi alle 10.30 in localita’ Le Corne, nel territorio comunale di Piateda (Sondrio) ed e’ morta. Secondo le prime informazioni, e’ scivolata in un dirupo. Non e’ escluso stesse cercando funghi quando e’ avvenuta la disgrazia. Il recupero del cadavere e’ in corso a cura dei militari del Sagf della Guardia di finanza di Sondrio con gli uomini del Soccorso Alpino della VII Delegazione di Valtellina e Valchiavenna. Informati i carabinieri e il magistrato ha autorizzato la rimozione della salma.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 20 settembre 2020) Unadall’apparente eta’ di 50 anni, priva di documenti, e’ta oggi alle 10.30 in localita’ Le Corne, nel territorio comunale di Piateda (Sondrio) ed e’ morta. Secondo le prime informazioni, e’ scivolata in un. Non e’ escluso stesse cercando funghi quando e’ avvenuta la disgrazia. Il recupero del cadavere e’ in corso a cura dei militari del Sagf della Guardia di finanza di Sondrio con gli uomini del Soccorso Alpino della VII Delegazione die Valchiavenna. Informati i carabinieri e il magistrato ha autorizzato la rimozione della salma.L'articolo Meteo Web.

BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Incidenti in montagna, donna precipita e muore in Valtellina - SkyTG24 : Incidenti in montagna, donna precipita e muore in Valtellina - alcinx : RT @GreenTrek_it: Slogature e distorsioni sono sempre più frequenti in montagna secondo i dati del Soccorso Alpino. La 'pedula' (scarponci… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Incidenti montagna, cercatore di funghi muore nei boschi del Mortirolo - SkyTG24 : Incidenti montagna, cercatore di funghi muore nei boschi del Mortirolo -

Ultime Notizie dalla rete : Incidenti montagna Incidenti montagna, cercatore di funghi muore nei boschi del Mortirolo Sky Tg24 Parco dell’Aveto: raccolta funghi, nuova disposizione

Si informa che è stata emanata dal Parco una nuova disposizione circa il divieto di ricerca e raccolta funghi nelle foreste regionali del Parco dell’Aveto (Foreste M. Penna, Lame e Zatta) in caso di a ...

Il quinto in 5 giorni

È un bollettino di guerra: cinque cercatori di funghi morti in cinque giorni, a cui si aggiunge un uomo in serie condizioni. Tra infortuni e malori. Gli incidenti in montagna gravissimi, addirittura f ...

Frana un pezzo di montagna sull’Agner: alpinista precipita in un canale

Un 23enne trentino era sullo spigolo nord dell’Agner: è caduto per 35 metri. Soccorso dall’eliambulanza, è stato portato in ospedale a Belluno e ricoverato TAIBON. La roccia gli è franata sotto i pie ...

Si informa che è stata emanata dal Parco una nuova disposizione circa il divieto di ricerca e raccolta funghi nelle foreste regionali del Parco dell’Aveto (Foreste M. Penna, Lame e Zatta) in caso di a ...È un bollettino di guerra: cinque cercatori di funghi morti in cinque giorni, a cui si aggiunge un uomo in serie condizioni. Tra infortuni e malori. Gli incidenti in montagna gravissimi, addirittura f ...Un 23enne trentino era sullo spigolo nord dell’Agner: è caduto per 35 metri. Soccorso dall’eliambulanza, è stato portato in ospedale a Belluno e ricoverato TAIBON. La roccia gli è franata sotto i pie ...