Il governo inglese annuncia. 'Fino a diecimila sterline di multa per chi viola la quarantena' (Di domenica 20 settembre 2020) Per chi violerà la quarantena saranno previste multe Fino a diecimila strerline, circa undicimila euro: è quanto deciso dal governo britannico, in seguito alla dichiarazione di Borsi Johnson che nel ... Leggi su globalist (Di domenica 20 settembre 2020) Per chi violerà lasaranno previste multestrerline, circa undicimila euro: è quanto deciso dalbritannico, in seguito alla dichiarazione di Borsi Johnson che nel ...

MicheleD2420 : Le #proteste a #Londra sono giuste. Dopo 10 mesi di #pandemia sentirsi dire dall'#oms che siamo ancora all'inizio e… - RadioItaliaIRIB : Covid mette in ginocchio il governo inglese: chiede aiuto ad Amazon - marioricciard18 : RT @enmorlicchio: L’idea non è nuova. Riprende il Work for your benefit del governo conservatore inglese riconosciuto in parte dall’Alta co… - PizUmbi : @GiorgiaMeloni @GuidoCrosetto AUGURI GUIDO CROSETTO Gran bella persona P.S. Meglio non parlare di Lauree. ABBIAMO U… - tal_Marco : RT @ConteZero76: L'associazione dei medici inglesi (MBA) chiede al governo inglese di riconsiderare le misure anticovid visto che quelle ad… -