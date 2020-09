Il carabiniere che uccide un ladro per difendere il collega ferito (Di domenica 20 settembre 2020) Durante un furto in appartamento in via Paolo Di Dono , nel quartiere romano dell' Eur , un ladro è morto dopo essere stato colpito da un proiettile esploso da un carabiniere intervenuto con un ... Leggi su today (Di domenica 20 settembre 2020) Durante un furto in appartamento in via Paolo Di Dono , nel quartiere romano dell' Eur , unè morto dopo essere stato colpito da un proiettile esploso da unintervenuto con un ...

davidealgebris : Carabiniere Sessa, che accusava Renzi, guarda che caso arrestato per collusione Mafiosa. Il tempo è Galantuomo - romifivestars : RT @PiazzaaItalia: @claudio_2022 @SplendorSolis00 Un delinquente è sempre e solo un delinquente Bianco giallo marrone o nero, rimane un del… - stefanoraponi2 : @RadioSavana Se ero il carabiniere aspettavo che finisse. - GianTressoldi : Ora mi auguro che NON ci sia un processo “alla palamara” contro il carabiniere che non ha fatto altro altro che il… - Patriziodigi : @RaiNews Speriamo che il carabiniere non venga indagato... -