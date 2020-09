Gravina: «Riapertura stadi? Va bene, ma deve essere così anche in B e C» (Di domenica 20 settembre 2020) Gabriele Gravina ha commentato all’ANSA la notizia della Riapertura degli stadi in tutta Italia fino al 7 ottobre Gabriele Gravina ha commentato ai microfoni dell’ANSA la notizia della Riapertura a 1000 spettatori degli stadi in tutta Italia fino al 7 ottobre. Le parole del presidente della FIGC. «L’apertura degli stadi al pubblico è una bella notizia, ma il fatto che il via libera sia arrivato solo per la Serie A, e non per gli altri campionati professionistici, mi lascia perplesso. I protocolli di sicurezza sono i medesimi in tutte e tre le serie professionistiche, così come lo devono essere le regole per il distanziamento, quindi anche su questo tema ci deve ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 20 settembre 2020) Gabrieleha commentato all’ANSA la notizia delladegliin tutta Italia fino al 7 ottobre Gabrieleha commentato ai microfoni dell’ANSA la notizia dellaa 1000 spettatori degliin tutta Italia fino al 7 ottobre. Le parole del presidente della FIGC. «L’apertura deglial pubblico è una bella notizia, ma il fatto che il via libera sia arrivato solo per la Serie A, e non per gli altri campionati professionistici, mi lascia perplesso. I protocolli di sicurezza sono i medesimi in tutte e tre le serie professionistiche, così come lo devonole regole per il distanziamento, quindisu questo tema ci...

violanews : Gravina: 'Bene parziale riapertura per la Serie A, ma deve essere lo stesso in B e C' - - peterkama : Gravina: “Bene parziale riapertura per la Serie A, ma deve essere lo stesso in B e C” - siamo_la_Roma : ?? Riapertura stadi? Parla #Gravina ?? 'Una bella notizia, ma...' ???? Le parole del presidente della #FIGC - infoitsport : GRAVINA, Fiducia su riapertura stadi. Serie A in tre fasi - infoitsport : Gravina: 'Stadi aperti, mi fido di Conte. Ci sono le condizioni per una riapertura parziale' -