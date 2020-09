Grande Fratello Vip 5: Fausto Leali shock: chiama "negro" Enock Balotelli (Di domenica 20 settembre 2020) Al Grande Fratello Vip 5 Fausto Leali chiama 'negro' Enock Balotelli suscitando la reazione pacata ma ferma del ragazzo e degli altri componenti della casa. Oggi al Grande Fratello Vip 5 Fausto Leali parlando con Enock Balotelli ha usato la parola negro provocando la pacata ma ferma reazione del Fratello del calciatore. Il cantante si è difeso facendo una differenza tra colore e razza ma la frase ha suscitato un Grande clamore sul web e tra gli stessi coinquilini della Casa. Fausto Leali dimostra di essere rimasto fermo al 1968 quando cantò la sua hit ... Leggi su movieplayer (Di domenica 20 settembre 2020) AlVip 5suscitando la reazione pacata ma ferma del ragazzo e degli altri componenti della casa. Oggi alVip 5parlando conha usato la parolaprovocando la pacata ma ferma reazione deldel calciatore. Il cantante si è difeso facendo una differenza tra colore e razza ma la frase ha suscitato unclamore sul web e tra gli stessi coinquilini della Casa.dimostra di essere rimasto fermo al 1968 quando cantò la sua hit ...

