Fausto Leali sarebbe finito al centro di una bufera a causa di un'uscita poco apprezzata all'interno della casa del Grande Fratello Vip. In un momento di dialogo con gli altri inquilini avrebbe pronunciato la parola "negro", la cui inadeguatezza sarebbe stata sottolineata dagli altri inquilini. A quel punto Fausto Leali avrebbe continuato: "Ma dai smettila … L'articolo Gf Vip, Fausto Leali chiama Enock "negro": "Nero è il colore, negro è la razza" proviene da www.meteoweek.com.

