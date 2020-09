Formazioni ufficiali Juventus-Sampdoria | Serie A 2020 2021

(Di domenica 20 settembre 2020) Ledi, match valevole per la prima giornata del campionato di-21. È tutto pronto all’Allianz Stadium di Torino per il fischio d’inizio del match delle ore 20:45. Primo posticipo domenicale di questa nuova stagione che vedrà la nuova Juve di Pirlo sfidare la Samp di Ranieri con in palio i primi tre punti. Di seguito le sceltedei due tecnici. Le: in attesa: in attesa

claudioruss : #ParmaNapoli FORMAZIONI UFFICIALI Parma (4-3-1-2) Sepe; Darmian, Iacoponi, Alves, Pezzella; Grassi, Brugman, Herna… - Calciodiretta24 : Serie A, Juventus-Sampdoria: le formazioni ufficiali del match - Fantacalciok : Serie A, Juventus-Sampdoria: le formazioni ufficiali del match - zazoomblog : DIRETTA Juventus Sampdoria – Formazioni ufficiali e risultato LIVE - #DIRETTA #Juventus #Sampdoria - UgoBaroni : RT @SkySport: Sassuolo-Cagliari, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE ? #SassuoloCagliari Alle 18:00 Su Sky Sport Serie A… -

Ultime Notizie dalla rete : Formazioni ufficiali

Il Napoli inizia la sua Serie A a Parma (QUI le formazioni ufficiali), mentre il club azzurro continua a lavorare in sede di mercato. Soprattutto con la Roma per quanto riguarda la trattativa Milik. " ...Juventus e Sampdoria si sono affrontate due volte alla prima giornata in Serie A: 1-0 per i blucerchiati nel 1982 e 1-0 per i bianconeri nel 2013. La Juventus è la squadra che in percentuale ha ottenu ...Di seguito le formazioni ufficiali di Sassuolo-Cagliari, sfida valida per la prima giornata della Serie A 2020/21.