Emmy 2020 in diretta tv e streaming il 20 settembre, quando e dove seguire la cerimonia (Di domenica 20 settembre 2020) In un’annata che di usuale ha ben poco, la cerimonia di assegnazione degli Emmy 2020 prova a reinventarsi pur di non rinunciare all’appuntamento più atteso per la serialità televisiva. Per assistere alla diretta è sufficiente collegarsi a RaiPlay o sintonizzarsi su Rai4 all’1:45 della notte fra il 20 e il 21 settembre. Ad accompagnare l’edizione italiana sono i commenti in studio del giornalista ed esperto di serialità Andrea Fornasiero e della conduttrice radiofonica e digital entertainer Annie Mazzola. Fra gli ospiti della serata, il fumettista Zerocalcare e la sceneggiatrice Ludovica Rampoldi. Una seconda opzione è offerta quest’anno dall’apposita app/piattaforma lanciata dalla National Academy of Television Arts and Sciences. ... Leggi su optimagazine (Di domenica 20 settembre 2020) In un’annata che di usuale ha ben poco, ladi assegnazione degliprova a reinventarsi pur di non rinunciare all’appuntamento più atteso per la serialità televisiva. Per assistere allaè sufficiente collegarsi a RaiPlay o sintonizzarsi su Rai4 all’1:45 della notte fra il 20 e il 21. Ad accompagnare l’edizione italiana sono i commenti in studio del giornalista ed esperto di serialità Andrea Fornasiero e della conduttrice radiofonica e digital entertainer Annie Mazzola. Fra gli ospiti della serata, il fumettista Zerocalcare e la sceneggiatrice Ludovica Rampoldi. Una seconda opzione è offerta quest’anno dall’apposita app/piattaforma lanciata dalla National Academy of Television Arts and Sciences. ...

