Covid, il virologo Pregliasco: «Andate a votare in tutta tranquillità». E spiega l’aumento dei contagi (Di domenica 20 settembre 2020) «Andate a votare in tranquillità». È l’invito del virologo Fabrizio Pregliasco. Le cifre del contagio portano tensione tra la gente. Ma non bisogna assolutamente farsi prendere dall’ansia. «Ormai sappiamo come organizzare al meglio una situazione come questa. È nella responsabilità di tutti fare le cose al meglio per poter garantire un impegno democratico fondamentale». Il direttore sanitario dell’Irccs Istituto ortopedico Galeazzi di Milano fa un’analisi su quel che sta accadendo. «Gli ultimi dati sull’epidemia di Covid-19 in Italia descrivono un andamento ondulante della malattia», dice. Un andamento «purtroppo atteso». Il virologo Pregliasco; ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 20 settembre 2020) «in tranquillità». È l’invito delFabrizio. Le cifre delo portano tensione tra la gente. Ma non bisogna assolutamente farsi prendere dall’ansia. «Ormai sappiamo come organizzare al meglio una situazione come questa. È nella responsabilità di tutti fare le cose al meglio per poter garantire un impegno democratico fondamentale». Il direttore sanitario dell’Irccs Istituto ortopedico Galeazzi di Milano fa un’analisi su quel che sta accadendo. «Gli ultimi dati sull’epidemia di-19 in Italia descrivono un andamento ondulante della malattia», dice. Un andamento «purtroppo atteso». Il; ...

