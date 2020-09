Cassa integrazione, Gualtieri: “Escludo che nel 2021 sia generalizzata e gratuita. Il sostegno verrà dato a specifici settori più in difficoltà” (Di domenica 20 settembre 2020) La Cassa integrazione “a pioggia” per sostenere le aziende nella crisi innescata dalla pandemia di coronavirus finirà insieme al 2020. Lo assicura il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, parlando di un 2021 in cui la misura, al di là dei suoi aspetti standard, verrà concentrata sui settori maggiormente in difficoltà. “Escludo – ha detto il numero del Tesoro riferendosi al prossimo anno – che ci sia la Cassa integrazione generalizzata e gratuita per tutti, già ora la stiamo superando”. Ci sarà, invece la Cassa nella sua versione standard, spiega il ministro, e “qualche elemento specifico per sostenere i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 20 settembre 2020) La“a pioggia” per sostenere le aziende nella crisi innescata dalla pandemia di coronavirus finirà insieme al 2020. Lo assicura il ministro dell’Economia, Roberto, parlando di unin cui la misura, al di là dei suoi aspetti standard, verrà concentrata suimaggiormente in difficoltà. “Escludo – ha detto il numero del Tesoro riferendosi al prossimo anno – che ci sia laper tutti, già ora la stiamo superando”. Ci sarà, invece lanella sua versione standard, spiega il ministro, e “qualche elemento specifico per sostenere i ...

