Calciomercato Milan – Idea Ajer per la difesa rossonera sempre più concreta

Calciomercato Milan – Per il Milan la priorità è diventata quella di trovare un difensore centrale, con Romagnoli e Musacchio fuori, e si punta sul centrale norvegese del Celtic Ajer. I rossoneri cercheranno di sbloccare a breve l'affare Ajer con il Celtic in quanto il club ha deciso di cedere il norvegese in prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni, cambiando la richiesta iniziale che prevedeva solo l'acquisto a titolo definitivo, e questo rende il passaggio in rossonero molto più semplice. Prima di concludere la società rossonera proverà di nuovo a sbloccare Milenkovic anche se la Fiorentina non ha intenzione di abbassare la richiesta di 40 milioni e punta al rinnovo del giocatore serbo.

