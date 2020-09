Allegri sul futuro | «Sono stufo di stare fermo Roma? Non so…»

(Di domenica 20 settembre 2020) Massimiliano, ospite di Ballando con le Stelle, ha parlato anche del suo, lanciando così un indizio sulle prossime stagioni Massimilianoè stato ospite ieri del programma Ballando con le Stelle, in cui si è lanciato a passi di danza e di musica. Non solo ballo però, perché l’ex allenatore della Juve ha rilasciato anche alcune dichiarazioni. Alla pungente domanda se ilprossimo sarà allaha così replicato: «Vediamo, non si sa.di». Leggi su Calcionews24.com

Nel sabato sera in cui la Serie A ha fatto ritorno per la nuova stagione 2020-21, arrivano notizie anche sul fronte di un altro grande ritorno, questa volta di un allenatore. Si tratta solo di una bat ...Massimiliano Allegri, ospite di Ballando con le Stelle, ha parlato anche del suo futuro, lanciando così un indizio sulle prossime stagioni Massimiliano Allegri è stato ospite ieri del programma Ballan ...Il futuro della Roma per adesso è incentrato sulla ricerca delle pedine giuste per il gioco del tecnico Paulo Fonseca. Al quale non sono mancate le critiche dopo il pareggio per 0-0 arrivato contro il ...