Age of Empires 3 Definitive Edition sistemerà l'originale e problematica rappresentazione dei Nativi Americani (Di domenica 20 settembre 2020) Age of Empire 3 riceverà a breve una rimasterizzazione, la quale non solo permetterà ai giocatori di rivivere l'acclamato titolo strategico con una grafica rinnovata, ma permetterà anche ai suoi sviluppatori di "correggere" alcuni dettagli poco onorevoli. In questo caso, l'originale rappresentazione dei Nativi Americani.Fra teste appese ai pali, falò e poteri mistici per parlare con gli animali, la tribù degli Indiani d'America non è mai stata rappresentata in modo serio e reale e questi sono solo alcuni dei problemi legati all'originale Age of Empires 3, come sottolineato dagli stessi sviluppatori di World's Edge:"Un punto chiave del nostro lavoro è cercare di rappresentare nel modo più autentico possibile le culture e i popoli ...

