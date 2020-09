Verona-Roma, Fonseca: “Primo tempo ok, ma troppi errori nella ripresa. Dzeko in panchina? Vi spiego la mia scelta” (Di sabato 19 settembre 2020) La Roma non va oltre lo 0-0.Un pareggio a reti bianche: è questo il risultato della sfida tra Verona e Roma, andata in scena questa sera al "Marcantonio Bentegodi". Un risultato agrodolce per la compagine giallorossa, desiderosa di riscattarsi dopo la stagione ricca di alti e bassi appena trascorsa. Lo sa Paulo Fonseca che, ai microfoni di "DAZN", ha analizzato il pari maturato questa sera dalla Roma facendo il punto sull'attuale stato di forma della sua squadra."Non possiamo dire che con Dzeko non sia diverso. Penso comunque che abbiamo fatto un buonissimo primo tempo, sbagliando quattro-cinque gol. Se fai gol la partita cambia. Poi nel secondo tempo abbiamo sbagliato molto ed è difficile avere la palla senza recuperarla. Abbiamo finito ... Leggi su mediagol (Di sabato 19 settembre 2020) Lanon va oltre lo 0-0.Un pareggio a reti bianche: è questo il risultato della sfida tra, andata in scena questa sera al "Marcantonio Bentegodi". Un risultato agrodolce per la compagine giallorossa, desiderosa di riscattarsi dopo la stagione ricca di alti e bassi appena trascorsa. Lo sa Pauloche, ai microfoni di "DAZN", ha analizzato il pari maturato questa sera dallafacendo il punto sull'attuale stato di forma della sua squadra."Non possiamo dire che connon sia diverso. Penso comunque che abbiamo fatto un buonissimo primo, sbagliando quattro-cinque gol. Se fai gol la partita cambia. Poi nel secondoabbiamo sbagliato molto ed è difficile avere la palla senza recuperarla. Abbiamo finito ...

