Tullio Solenghi | Ballando 19 settembre 2020 video e gallery

(Di sabato 19 settembre 2020) La prima puntata dicon le Stelledi stasera, 19, in onda su Rai1, ha mostrato la coppia formata dall’attore, comico e doppiatorecon la brava ballerina Maria Ermachkova. La coppia ha ballato un Charleston sulle note del brano Che cosa c’è di Gino Paoli.: i voti aLa coppia è stata giudicata dalla giuria – separata dal plexiglas – formata dalla ballerina e coreografa Carolyn Smith, dal conduttore televisivo Fabio Canino, dai giornalisti Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli e dallo stilista Guillermo Mariotto. La coppia, seppure sia ancora in fase di rodaggio, ha mostrato di avere una buona grinta. La giuria, tranne Mariotto, ha apprezzato, ...

colpatuaa : bravo ma tullio solenghi era più allegro e sciolto ???????? #BallandoConLeStelle - chiaraserena98 : RT @arual812: Tullio Solenghi mi è piaciuto molto anche come ballerino ?? #BallandoConLeStelle - Beaabramo : Tullio Solenghi è stato bravissimo??, la giuria è insopportabile ??#BallandoConLeStelle - Ema_poet : RT @ZeusMega: Tullio Solenghi anche se non è perfetto, ha presenza scenica e riempe la pista lo stesso!#BallandoConLeStelle - BlackMambasDen_ : Mariotto inizia subito con le sue ormai ben note assurdità, nella disperata ricerca di un po' di facile attenzione.… -

