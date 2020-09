Trentino | doppia tragedia in montagna | la moglie precipita | lui cade cercando di aiutarla

Leggi su thesocialpost

(Di sabato 19 settembre 2020)sulle montagne in-Alto Adige. Una donna, originaria del Bresciano, èta in un dirupo durante un’escursione, trovando la morte. Nel tentativo di cercarla e soccorrerla, anche suo marito è caduto riportando gravi ferite. Ora è in pericolo di vita in ospedale. Lo stesso giorno, il Soccorso Alpino Nazionale ha pubblicato una guida con consigli e accorgimenti utili per gli escursionisti. “In questi giorni decine di interventi in tutta Italia per soccorrere cercatori di funghi. La scivolata a causa di calzature inadeguate è la prima causa di morte”, si legge sui profili social del CNSAS.mentre cerca laVenerdì 18 settembre, attorno alle 13, Giuditta Martinelli, 71 anni, e suo ...