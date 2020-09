Sparatoria a Rochester (New York), morti due giovani tra 18 e 22 anni (Di sabato 19 settembre 2020) A Rochester, nello Stato di New York, almeno due persone sono morte e quattordici sono rimaste ferite in una Sparatoria durante una festa. Ad annunciarlo sono i media americani, che hanno riferito che un uomo armato ha aperto il fuoco poco dopo la mezzanotte (6 ora italiana) durante una festa in cui erano presenti circa cento persone. Le vittime sono un ragazzo e una ragazza tra i 18 e i 22 anni. Al momento la polizia non ha effettuato arresti, ma terrà una conferenza stampa in mattinanta. Mario Bonito L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 19 settembre 2020) A, nello Stato di New, almeno due persone sono morte e quattordici sono rimaste ferite in unadurante una festa. Ad annunciarlo sono i media americani, che hanno riferito che un uomo armato ha aperto il fuoco poco dopo la mezzanotte (6 ora italiana) durante una festa in cui erano presenti circa cento persone. Le vittime sono un ragazzo e una ragazza tra i 18 e i 22. Al momento la polizia non ha effettuato arresti, ma terrà una conferenza stampa in mattinanta. Mario Bonito L'articolo proviene da Italia Sera.

