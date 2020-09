Sondaggio: secondo il 54% la lotta scudetto sarà tra Inter e Juve (Di domenica 20 settembre 2020) Serie A al via, secondo voi la lotta scudetto sarà una questione Juve-Inter? Sì (54%) No (46%) Foto: L'articolo Sondaggio: secondo il 54% la lotta scudetto sarà tra Inter e Juve proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 20 settembre 2020) Serie A al via,voi lasarà una questione? Sì (54%) No (46%) Foto: L'articoloil 54% lasarà traproviene da Alfredo Pedullà.

irismoretti : RT @mat_brandi: ?? SONDAGGIO Secondo voi chi la spunta alle #regionali2020 in #Toscana? - Val1Rosa : RT @mat_brandi: ?? SONDAGGIO Secondo voi chi la spunta alle #regionali2020 in #Toscana? - MoratoAlexandro : RT @mat_brandi: ?? SONDAGGIO Secondo voi chi la spunta alle #regionali2020 in #Toscana? - MastroRadu : RT @mat_brandi: ?? SONDAGGIO Secondo voi chi la spunta alle #regionali2020 in #Toscana? - nickymack_2 : RT @mat_brandi: ?? SONDAGGIO Secondo voi chi la spunta alle #regionali2020 in #Toscana? -