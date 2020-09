Rune | la potenza delle rune nel palmo della mano

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 19 settembre 2020) Nel 2019 si è conclusa con uno straordinario successo la sua campagna Kickstarter e da poco, grazie alla Little Rocket Games, arriva sui nostri tavoli, gioco di carte per due giocatoridurata di circa 10 minuti. In, due giocatori si sfideranno per conquistare più mana (ovvero più Punti Vittoria) dell’avversario per riuscire ad evocare Zemilio. In questa piccola scatolina c’è tutto il necessario persfide agguerrite, una partita dopo l’altra. Ringraziamo la Little Rocket Games per la collaborazione e per la copia review e immergiamoci nel mondo di! Fenomenali poteri cosmici… in un minuscolo spazio vitale La scatola di...