Paura dei contagi, fuggi fuggi degli scrutatori (Di sabato 19 settembre 2020) Urne orfane degli scrutatori, in fuga dal rischio del Covid. Monta la Paura dei contagi nei seggi che ospiteranno le prossime elezioni del 20 e 21 settembre, le prime votazioni dall’inizio dell’emergenza coronavirus. A lanciare l’allarme sulle rinunce che stanno arrivando in queste ore a Comuni e Prefetture sono diversi territori da Nord a Sud, dove fioccano ‘giustificazioni’ e certificati medici.In Puglia, dove si svolgeranno sia le regionali che le comunali in diversi territori, oltre 200 volontari della Protezione civile sono pronti a sostituire i disertori tra i presidenti e i componenti dei seggi elettorali nominati dalla Corte di Appello per le elezioni di domenica e lunedì. In tutte le province della regione ci sono state alte percentuali di rinuncia. A Bari si arriva al 67%, ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 19 settembre 2020) Urne orfane, in fuga dal rischio del Covid. Monta ladeinei seggi che ospiteranno le prossime elezioni del 20 e 21 settembre, le prime votazioni dall’inizio dell’emergenza coronavirus. A lanciare l’allarme sulle rinunce che stanno arrivando in queste ore a Comuni e Prefetture sono diversi territori da Nord a Sud, dove fioccano ‘giustificazioni’ e certificati medici.In Puglia, dove si svolgeranno sia le regionali che le comunali in diversi territori, oltre 200 volontari della Protezione civile sono pronti a sostituire i disertori tra i presidenti e i componenti dei seggi elettorali nominati dalla Corte di Appello per le elezioni di domenica e lunedì. In tutte le province della regione ci sono state alte percentuali di rinuncia. A Bari si arriva al 67%, ...

berenice0104 : Il 98% del Parlamento ha votato Sì al taglio dei parlamentari. Ora quegli stessi politici attaccano la riforma per… - Corriere : In Europa la «seconda ondata» inizia a far paura non solo per l’aumento dei casi, ma anche per il numero di ospedal… - Valenti87347264 : RT @intuslegens: Sottoporre bimbi di sei anni, il primo giorno di scuola, quando scoppiano di paura perché papà e mamma son lontani, all'as… - chiaramanna : RT @HuffPostItalia: Paura dei contagi, fuggi fuggi degli scrutatori - Dome689 : RT @HuffPostItalia: Paura dei contagi, fuggi fuggi degli scrutatori -