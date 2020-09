Juventus, Zaccheroni rimprovera Sarri: “È sceso a compromessi” (Di sabato 19 settembre 2020) L’avvicendamento sulla panchina della Juventus, avvenuto ad inizio agosto, continua a far parlare anche all’inizio del nuovo campionato. Lo fa anche Alberto Zaccheroni, ex-allenatore bianconero, nella stagione 2009/2010. “Zac” ha parlato, ai taccuini di Corriere Torino, proprio di Maurizio Sarri e del suo operato, che ha comunque portato uno scudetto ma è stato deficitario in altri aspetti. Tuttavia l’allenatore toscano ha dei punti in comune con Andrea Pirlo, secondo Zaccheroni: “Le scelte di Sarri prima e Pirlo poi vanno nella stessa direzione: provare a percorrere la strada di un gioco nuovo, tecnico e aggressivo, quello che propone chi vince in Europa. A Sarri rimprovero di essere sceso a compromessi, come ... Leggi su tuttojuve24 (Di sabato 19 settembre 2020) L’avvicendamento sulla panchina della, avvenuto ad inizio agosto, continua a far parlare anche all’inizio del nuovo campionato. Lo fa anche Alberto, ex-allenatore bianconero, nella stagione 2009/2010. “Zac” ha parlato, ai taccuini di Corriere Torino, proprio di Maurizioe del suo operato, che ha comunque portato uno scudetto ma è stato deficitario in altri aspetti. Tuttavia l’allenatore toscano ha dei punti in comune con Andrea Pirlo, secondo: “Le scelte diprima e Pirlo poi vanno nella stessa direzione: provare a percorrere la strada di un gioco nuovo, tecnico e aggressivo, quello che propone chi vince in Europa. Arimprovero di esserea compromessi, come ...

La panchina bianconera è una delle più complicate e lo sa bene Alberto Zaccheroni, alla guida della Juventus nel 2010, intervistato da TMW. L'ex allenatore del Milan ha dato la sua opinione riguardo l ...

