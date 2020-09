Incendio auto a Orta Nova | a fuoco la ' Focus' di un bracciante agricolo

(Di sabato 19 settembre 2020) Sono ancora da chiarire le cause dell'registrato la scorsa notte, ad. Poco dopo le 3, è andata auna Fordparcheggiata in via De Gasperi, interno,: le fiamme hanno ...

IlCuoio : Schianto frontale allo svincolo, muore un 26enne. A fuoco l’auto di un ragazzo di #Fucecchio #incidente #incendio… - wam_the : Incendio a Baiano, due auto distrutte dalle fiamme. Pista dolosa - VaiValentina_ : @ChiaraMantegari Va bene se incendio l’auto del mio vicino maniaco??? - umbriaOn : #Terni, brucia auto in #A1: tanta #paura e nessun ferito - zazoomblog : Torre Canne: incendio nella notte due auto a fuoco La vettura parcheggiata dietro è stata danneggiata dal rogo che… -

Ultime Notizie dalla rete : Incendio auto

TrevisoToday

Subito dopo le ore 04’00 della notte appena trascorsa, i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti a Baiano, in via Armando Diaz, per un incendio che ha visto coinvolte due autovetture. La sala op ...Intorno alle 19 di oggi, sabato 19 settembre, gli uomini del comando astigiano sono stati impegnati nello spegnimento di un fuoco controllato che però limitava con i fumi la visibilità nella tangenzia ...Il rogo della vettura, in via Increa, secondo i carabinieri della locale stazione intervenuti sarebbe di natura accidentale. Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco del comando di Monza. Ness ...