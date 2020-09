In NaDef nuove stime Pil, verso -9% nel 2020 (Di sabato 19 settembre 2020) ROMA, 19 SET - Il governo si appresta a ritoccare leggermente al ribasso le stime sul Pil nel 2020. Nella Nota di aggiornamento del Def attesa per fine mese, riferiscono fonti vicine al dossier, l'... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 19 settembre 2020) ROMA, 19 SET - Il governo si appresta a ritoccare leggermente al ribasso lesul Pil nel. Nella Nota di aggiornamento del Def attesa per fine mese, riferiscono fonti vicine al dossier, l'...

Il governo si appresta a ritoccare leggermente al ribasso le stime sul Pil nel 2020. Nella Nota di aggiornamento del Def attesa per fine mese, riferiscono fonti vicine al dossier, l'asticella dovrebbe ...

Def, il governo lavora alle nuove stime: dal 2021 debito in calo e rimbalzo del Pil tra il 4 e il 6 per cento

ROMA - Riduzione del debito, deficit contenuto intorno al 5-6 per cento del Pil, rimbalzo del Pil intorno al 4-6 per cento. Sono queste le prime cifre del 2021, ancora sotto stretta valutazione, che i ...

