Il Sì è un pericoloso via libera a una democrazia oligarchica | meno parlamentari e più lobbisti

Questo Referendum non è tanto una questione di numeri e di qualche flebile risparmio delle spese pubbliche. Più allarmante è invece "il messaggio criptico" che sottintende: la riduzione dell'agibilità democratica dei cittadini, il poter scegliere i propri rappresentanti, anche in seguito all'ormai decaduto ruolo di concertazione dei "Corpi intermedi", sindacati, partiti, associazioni categoriali. Una cancellazione dei diritti e delle responsabilità civili, che dal Dopoguerra ad oggi, avevano invece fatto progredire le democrazie europee.La motivazione ideologica che accompagna la drastica riduzione si basa su di un mero taglio aritmetico, con risparmi effimeri, sconfessati da molti autorevoli osservatori. Siamo di fronte purtroppo ad un pericoloso "via libera" verso un ...

