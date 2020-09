I magnifici 70 di un pettirosso da combattimento

Leggi su ilmanifesto

(Di sabato 19 settembre 2020) «La mia battaglia è essere se stessi. Questo è il significato di libertà. Può essere presa come trasgressione ma vi assicuro che è l’unica strada da seguire», parole di Loredana Bertè che non a caso alla libertà – anzi con un geniale tocco di ironia alla Libertè – ci ha perfino intitolato anche il suo ultimo album di inediti. Ilda– così come la vedeva De Andrè – compie 70 anni il 20 settembre ma l’anagrafe conta … Continua L'articolo proviene da il manifesto.