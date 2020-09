Gli italiani nella pandemia? Più arrabbiati, ma anche più altruisti (Di sabato 19 settembre 2020) Stress, solitudine e rabbia, ma anche tanti gesti di altruismo. È la reazione della popolazione italiana alla pandemia. L’Italia, come altri paesi coIpiti dal coronavirus, è stato oggetto della ricerca del Collaborative Outcomes study on Health and Functioning during Infection Times, un progetto internazionale che ha coinvolto quasi 200 ricercatori in oltre 40 nazioni. Quelli presentati sono i primi risultati. Leggi su vanityfair (Di sabato 19 settembre 2020) Stress, solitudine e rabbia, ma anche tanti gesti di altruismo. È la reazione della popolazione italiana alla pandemia. L’Italia, come altri paesi coIpiti dal coronavirus, è stato oggetto della ricerca del Collaborative Outcomes study on Health and Functioning during Infection Times, un progetto internazionale che ha coinvolto quasi 200 ricercatori in oltre 40 nazioni. Quelli presentati sono i primi risultati.

matteorenzi : Salvini getta la maschera. Lui non vuole i soldi dell’Europa: preferisce prendere i soldi dai risparmiatori italian… - matteosalvinimi : #Salvini: Invito gli italiani ad andare a votare, a prescindere da cosa sceglieranno. Dopo mesi di chiusura anche l… - matteosalvinimi : Gli Italiani sono stanchi di mantenere clandestini sulle navi da crociera. Basta! Stop! - Enzaedma60 : RT @stopcensurainfo: Docente rivela: “È boom di crimini degli irregolari: uccidono gli italiani” - Frances22891338 : RT @GiorgiaMeloni: Una sinistra bugiarda e spaventata dal risultato di lunedì dice che non avremmo proposte per aiutare gli italiani. Sfido… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli italiani Coronavirus e allarme consumi: perché ora gli italiani spendono meno InvestireOggi.it Tuttifrutti. Gli imperatori di Andrea Carandini, la casa di Alberto Sordi, le foto di Gastel

?Il racconto di Tuttifrutti questa settimana dalla Galleria Borghese di Roma. In sommario il nuovo libro di Andrea Carandini, la visita alla casa di Alberto Sordi, i ritratti del fotografo milanese Gi ...

Dalle ore di copia dal vero a educazione fisica, il Liceo artistico fa lezione anche all’aperto

E non più attraverso lo schermo di un computer. Gli studenti dell’istituto di corso Italia mostrano il lato più bello della scuola, con banchi distanziati e misure di sicurezza rispettate. Come ...

"Taglio dei deputati? Una truffa": parola di grillini

È il cortocircuito del caffè. Quello che, secondo i sostenitori del No al taglio dei parlamentari, sarebbe l'unico risparmio annuale per ogni cittadino italiano se passasse la sforbiciata di deputati ...

?Il racconto di Tuttifrutti questa settimana dalla Galleria Borghese di Roma. In sommario il nuovo libro di Andrea Carandini, la visita alla casa di Alberto Sordi, i ritratti del fotografo milanese Gi ...E non più attraverso lo schermo di un computer. Gli studenti dell’istituto di corso Italia mostrano il lato più bello della scuola, con banchi distanziati e misure di sicurezza rispettate. Come ...È il cortocircuito del caffè. Quello che, secondo i sostenitori del No al taglio dei parlamentari, sarebbe l'unico risparmio annuale per ogni cittadino italiano se passasse la sforbiciata di deputati ...