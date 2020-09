Gabriele Parpiglia | la rivelazione bomba | Luca Onestini e Raffaele Tonon potrebbero tornare al GF Vip

leonard17108388 : Ho la vaga impressione che Corona spalerà merda su Gabriele Parpiglia #noneladurso -

Ultime Notizie dalla rete : Gabriele Parpiglia

Arriva un'indiscrezione piccante su Andrea Zelletta. L'ex tronista di Uomini e Donne avrebbe fatto una rivelazione durante i provini del Grande Fratello Vip, che potrebbe far infuriare Natalia Paragon ...In queste ultime ore è stata trasmessa online la prima puntata di Casa Chi. Programma che seguirà da vicino tutte le gesta dei concorrenti del Grande Fratello Vip. Inoltre durante le varie puntate ver ...La promozione di Antonella Elia a opinionista del Grande Fratello Vip non è stata accolta di buon grado da alcuni dei suoi ex coinquilini, molti dei quali non le hanno inviato nemmeno un messaggio di ...