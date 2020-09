Elezioni e Referendum 2020, elettori alle urne il 20 e 21 settembre: come si vota ai tempi del Coronavirus e tutte le info utili (Di sabato 19 settembre 2020) Domenica 20 e lunedì 21 settembre sono chiamati alle urne per il Referendum costituzionale 46.415.806 elettori, in un totale di 61.622 sezioni. Gli elettori residenti all’estero, che votano per corrispondenza, sono 4.537.308. Negli stessi giorni si voterà per le suppletive del Senato della Repubblica, le regionali e le amministrative (in Sicilia l’appuntamento per le amministrative sarà il 4 e 5 ottobre, in Sardegna il 25 e 26 ottobre). Per le Elezioni suppletive del Senato della Repubblica, gli aventi diritto al voto sono 427.824 per la Sardegna ( Collegio uninominale 03 Sassari) in 581 sezioni e 326.475 per il Veneto (Collegio uninominale 09 Villafranca di Verona) in 393 ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 19 settembre 2020) Domenica 20 e lunedì 21sono chiamatiper ilcostituzionale 46.415.806, in un totale di 61.622 sezioni. Gliresidenti all’estero, cheno per corrispondenza, sono 4.537.308. Negli stessi giorni si voterà per le suppletive del Senato della Repubblica, le regionali e le amministrative (in Sicilia l’appuntamento per le amministrative sarà il 4 e 5 ottobre, in Sardegna il 25 e 26 ottobre). Per lesuppletive del Senato della Repubblica, gli aventi diritto al voto sono 427.824 per la Sardegna ( Collegio uninominale 03 Sassari) in 581 sezioni e 326.475 per il Veneto (Collegio uninominale 09 Villafranca di Verona) in 393 ...

