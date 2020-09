Dwayne Johnson sradica il cancello di casa: "Sarei arrivato tardi sul set!" (VIDEO) (Di sabato 19 settembre 2020) Dwayne Johnson ha sradicato il cancello automatico della sua casa perché non si apriva e avrebbe fatto tardi sul set: nel VIDEO spiega cosa ha fatto e qual è stata la reazione dei tecnici che sono arrivati dopo. Come testimoniato dal VIDEO da lui condiviso sui social, Dwayne Johnson ha sradicato il cancello automatico di casa sua che non si apriva, spiegando che non poteva attendere l'arrivo del tecnico perché avrebbe fatto tardi sul set. Avete presente quando state facendo tardi a lavoro per cause che non dipendono dalla vostra volontà? Ecco, la stessa cosa succede anche ad una star internazionale come ... Leggi su movieplayer (Di sabato 19 settembre 2020)hato ilautomatico della suaperché non si apriva e avrebbe fattosul set: nelspiega cosa ha fatto e qual è stata la reazione dei tecnici che sono arrivati dopo. Come testimoniato dalda lui condiviso sui social,hato ilautomatico disua che non si apriva, spiegando che non poteva attendere l'arrivo del tecnico perché avrebbe fattosul set. Avete presente quando state facendoa lavoro per cause che non dipendono dalla vostra volontà? Ecco, la stessa cosa succede anche ad una star internazionale come ...

