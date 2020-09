Cercatore di funghi trovato morto nell' alessandrino

BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Incidenti montagna, cercatore di funghi muore nei boschi del Mortirolo - SkyTG24 : Incidenti montagna, cercatore di funghi muore nei boschi del Mortirolo - teletext_ch_it : Roveredo, ferito cercatore di funghi - RSInews : Roveredo, ferito cercatore di funghi - teletext_ch_it : Roveredo, ferito cercatore di funghi -

Ultime Notizie dalla rete : Cercatore funghi

Intervento venerdì 18 Settembre, per un cercatore di funghi, un uomo di Milano del 1966. Era partito da Pescegallo. Si è ritrovato in difficoltà su un salto di roccia, a una quota di circa 1500 metri ...(red.) Purtroppo non ce l’ha fatta il cercatore di funghi 60enne di Sale Marasino che dalla giornata di venerdì era disperso nei boschi attorno al Mortirolo, in Valle Camonica. Nel primissimo pomerigg ...(red.) Questa mattina all’alba, sabato 19 settembre, un vasto schieramento formato dai tecnici del Soccorso alpino e altro personale hanno ripreso le ricerche sul Mortirolo, in alta Valcamonica, nel b ...