Venere: rilevata molecola legata alla vita? (Di venerdì 18 settembre 2020) Una rara molecola è stata trovata tra le nuvole di Venere, potrebbe essere legata ad una qualche attività biologica? Gli astronomi hanno rilevato della fosfina nell'alta atmosfera di Venere e i fenomeni noti non possono spiegare del tutto la sua origine. Ciò ha lasciato ai ricercatori due possibilità molto eccitanti: o esiste un meccanismo chimico completamente sconosciuto che ha prodotto questo gas, oppure la sua fonte è biologica. L'articolo è stato riportato su Nature Astronomy, gli scienziati hanno individuato una firma spettrale che è inequivocabilmente data dalla fosfina. Questo gas sulla Terra, per quanto ne sappiamo, può essere prodotto solo attraverso il decadimento di materia organica o artificialmente in laboratorio.

