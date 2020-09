Vanessa Incontrada, addio a questo look. Cambia tutto e sta benissimo lo stesso: “Approvata” (Di venerdì 18 settembre 2020) Vanessa Incontrada ne ha fatta di strada durante la sua carriera nel mondo dei riflettori. Le esperienze colte lungo il suo sentiero professionale sono davvero tante e, durante un’interessante intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, ha rivelato di avere un certo fiuto per le opportunità. Nella stessa occasione ha spiegato di essere molto istintiva nella scelta delle proposte lavorative, ma anche che, una volta presa la decisione, si trasformi in un ‘ragioniere’. “Le scelte le prendo quasi sempre così, con il cuore, grazie a una specie di sesto senso. Poi, al momento della gestione, arriva la razionalità. A quel punto divento un ragioniere (…) sono un matematico, tutto deve essere preciso, devo sapere le cose nel dettaglio. Credo sia anche una maniera per sopravvivere in ... Leggi su tuttivip (Di venerdì 18 settembre 2020)ne ha fatta di strada durante la sua carriera nel mondo dei riflettori. Le esperienze colte lungo il suo sentiero professionale sono davvero tante e, durante un’interessante intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, ha rivelato di avere un certo fiuto per le opportunità. Nella stessa occasione ha spiegato di essere molto istintiva nella scelta delle proposte lavorative, ma anche che, una volta presa la decisione, si trasformi in un ‘ragioniere’. “Le scelte le prendo quasi sempre così, con il cuore, grazie a una specie di sesto senso. Poi, al momento della gestione, arriva la razionalità. A quel punto divento un ragioniere (…) sono un matematico,deve essere preciso, devo sapere le cose nel dettaglio. Credo sia anche una maniera per sopravvivere in ...

