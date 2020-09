Trovato in Italia il dente di un Neanderthal di 48 mila anni fa | apparteneva ad un bambino di 11-12 anni

(Di venerdì 18 settembre 2020) Sui Colli Berici, vicino al Riparo del Broion, in Veneto, e’ stato ritrovano unda latte di 48fa, testimonianza di uno degli ultimiin. Si tratta di un canino, appartenuto a undi 11 o 12. A darne l’annuncio sul Journal of Human Evolution gli esperti delle Universita’ di Bologna e Ferrara. Il team ha elaborato il profilo radiometrico del fossile, scoprendo che il proprietario delera un discendegli uomini divissuti in Belgio. “Questa scoperta – afferma Stefano Benazzi dell’Universita’ di Bologna e coordinatore della ricerca – rende il sito un’area chiave ...

antonella4468 : RT @ferrarisergio4: Guarda cosa ho trovato! GIORGIO BELLONI (1861-1944) MARINA, OLIO SU CARTONCINO / DIPINTO MARINA / MARINA - ferrarisergio4 : Guarda cosa ho trovato! GIORGIO BELLONI (1861-1944) MARINA, OLIO SU CARTONCINO / DIPINTO MARINA / MARINA… - Bandicoot55Coco : RT @salvatore1953: Ragazzi, forza e coraggio niente è perduto,dopo un anno e più che interagisco su twitter tutti i giorni,ho trovato perso… - VAZN_ITALIA : @Cadelux Trovato, però arriva domani... - laura_ceruti : RT @marieta99044909: @EP_President @beppe_grillo @MyBlueEconomy @Europarl_IT @PE_Italia Gunter Paoli?! Uno decente non ne ha trovato? -

Ultime Notizie dalla rete : Trovato Italia

OA Sport

In un Paese senza memoria storica come l'Italia occorre essere sempre vigili, perché può accadere che si ricada, come in una sorta di coazione a ripetere, nei medesimi errori del passato, senza averne ...ROMA - Sono 1.585 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia registrati nelle ultime 24 ore, e 13 i decessi che portano il totale delle vittime a 35.658. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 101.773 ...Milano, 18 set. (Adnkronos) - “Il partito democratico riesce sempre a stupire. Il sindaco di Milano Giuseppe Sala oggi si pone il problema della questione sicurezza dei monopattini denunciando il 'rod ...