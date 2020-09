Temptation Island | Davide non convince “Benvenuti nel 1918”

Leggi su curiosauro

(Di venerdì 18 settembre 2020), fidanzato con Serena, coni fan del programma “Tempation”, condotto da Alessia Marcuzzi. Vediamo insieme il perchè. View this post on Instagram "Finalmente riesco a sentirmi libera" #A post shared by(@official) on Sep 16, 2020 at 3:21pm PDT Ieri sera la presentatrice Alessia Marcuzzi ha condotto la prima … L'articolonon“Benvenuti nel 1918” Curiosauro.