Telese Terme | sospensione e chiusura per una paninoteca | alimenti privi di tracking

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 18 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) – I Carabinieri della Stazione Forstale dioperanti nell’ambito degli accertamenti relativi all’etichettatura ed alla tracciabilità degli, a seguito di mirati controlli per la tutela della salute pubblica, hanno posto sotto sequestrodestinati al consumo umano per circa Kg 50, rinvenuti senza indicazioni dipresso una notain. L’ispezione effettuata ha avuto come obiettivo anche la verifica dei requisiti igienico sanitari, basilari nel campo della somministrazione alimentare. L’intento dei Carabinieri Forestale ha determinato lae la ...