Rapine e aggressioni | sgominata la gang bolognese dell’Ak47 Tutti pakistani

Bologna, 18 set – Si facevano chiamare la gang dell'Ak47: 11 pakistani, di cui 5 minorenni, responsabili di varie aggressioni a Bologna, che sono stati identificati dalla Polizia. Il "gruppo criminale" è ritenuto responsabile di alcuni episodi di grave violenza nel capoluogo di regione nel corso dell'ultimo anno. La banda è stata protagonista in particolare di due aggressioni, di cui una a carattere punitivo, con l'utilizzo di armi da taglio e corpi contundenti. Le aggressioni, di cui una con rapina Il primo episodio di violenza, risalente all'agosto 2019, si è consumato nella centrale via Indipendenza, dove un 19enne di origine rumena è stato accoltellato alla schiena, riportando ferite guaribili in 30 giorni. La Polizia ha ...

Bologna, 18 settembre 2020 - “Ak-47-gang” “Italy-bologna” una scritta in sovraimpressione sul video pubblicato su TikTok nel quale alcuni indagati esultavano in auto con tanto di colonna sonora, ha p ...

La polizia postale ha individuato i responsabili di aggressioni violente nel capoluogo emiliano grazie alle immagini postate sui social network, con un programma di riconoscimento facciale. Agli indag ...

(ANSA) - BOLOGNA, 18 SET - La Polizia, con il coordinamento della Procura e della Procura per i minorenni, ha individuato un gruppo di giovani di origine pakistana, tra i quali alcuni minorenni, che s ...

