Parma | contatti con l’Empoli per l’acquisto di Ricci

Il Parma avrebbe avviato i contatti con l'Empoli per l'acquisto di Samuele Ricci, centrocampista classe 2001, secondo quanto riportato da Sky Sport. La valutazione della società toscana è di circa 15 milioni di euro ma la dirigenza emiliana vorrebbe spendere di mano. Nei prossimi giorni le due parti cercheranno di trovare un accordo in modo da ridurre la forbice tra domanda ed offerta per poi chiudere l'operazione.

BOLOGNA. Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna sono stati registrati 34.093 casi di positività, 121 in più rispetto a ieri, di cui 71 asintomatici individuati nell’ambito delle a ...

L'Emilia Romagna apre ai tifosi: 13mila al Gp di Imola, mille in Parma-Napoli

Con un'ordinanza firmata dal presidente Stefano Bonaccini, la Regione Emilia Romagna ha concesso la deroga al numero massimo di spettatori previsti per gli eventi sportivi di portata nazionale e inter ...

Ufficiale: in Emilia Romagna stadi aperti per 1000 tifosi

Il pubblico torna allo stadio per le prime partite di serie A e per il Gran Premio di Formula 1 a Imola Fino a mille tifosi potranno assistere domenica 20 settembre alle partite della prima di campion ...

