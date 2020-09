«Oggi in Europa ci sono più contagi rispetto al mese di marzo» (Di venerdì 18 settembre 2020) La situazione non è delle migliori, come mostrano i numeri quotidiani sul Coronavirus in Europa. Mentre in Italia i dati si mantengono piuttosto stabili, seppur in crescita rispetto ai mesi di giugno e luglio, nel resto del Vecchio Continente si rischia di tornare a provvedimenti restrittivi per contenere quella che sembra essere una seconda ondata. In Gran Bretagna, nella giornata di ieri, è stato deciso un nuovo lockdown (non a livello Nazionale) che coinvolge circa dieci milioni di cittadini. E ora arriva anche il nuovo allarme lanciato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. LEGGI ANCHE > L’Oms insiste sul saluto più sicuro, meglio la mano sul cuore del contatto col gomito Diecimila casi in Francia in sole 24 ore. Quattromila nel Regno Unito. Numeri alti anche in Spagna e Germania. L’Italia ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 18 settembre 2020) La situazione non è delle migliori, come mostrano i numeri quotidiani sul Coronavirus in. Mentre in Italia i dati si mantengono piuttosto stabili, seppur in crescitaai mesi di giugno e luglio, nel resto del Vecchio Continente si rischia di tornare a provvedimenti restrittivi per contenere quella che sembra essere una seconda ondata. In Gran Bretagna, nella giornata di ieri, è stato deciso un nuovo lockdown (non a livello Nazionale) che coinvolge circa dieci milioni di cittadini. E ora arriva anche il nuovo allarme lanciato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. LEGGI ANCHE > L’Oms insiste sul saluto più sicuro, meglio la mano sul cuore del contatto col gomito Diecimila casi in Francia in sole 24 ore. Quattromila nel Regno Unito. Numeri alti anche in Spagna e Germania. L’Italia ...

Piu_Europa : ?? UN GIGANTESCO #IOVOTONO #Flashmob di #PiuEuropa oggi a Roma: dalla nostra sede abbiamo esposto un enorme #NO al… - PiazzapulitaLA7 : Salvini oggi ha detto che lui vuole la patrimoniale, che la Lega è il partito delle tasse pur di non prendere i sol… - PaoloGentiloni : Oggi pubblicate le nostre linee guida per la redazione dei piani nazionali #NextGenerationEU - FranFerrante : RT @errecavallo: Solo il 12% delle materie oggi in Europa viene reimmesso in circolo: abbiamo dunque tanto lavoro e un’enorme potenziale pe… - sarzanapartitod : ???? Oggi ultima giornata di campagna elettorale, con #gazebo PD in Piazza Matteotti a Sarzana. #Castagna: 'Dal centr… -

Ultime Notizie dalla rete : Oggi Europa Le Borse di oggi, 17 settembre. La Fed delude i mercati, Europa in calo la Repubblica 18 set 2020

Con gli ultimi comizi sparsi a pioggia su regioni e televisioni, si chiude oggi la prima campagna elettorale ai tempi del Covid. Ci tocca in sorte di vivere anche questa esperienza: ai seggi con masch ...

Covid, allarme Oms per incremento casi: escalation in Russia e India. In Europa preoccupano Francia e Spagna

Nel mondo sono stati superati i 30 milioni di contagi da Covid-19. È quanto si legge sul sito aggiornato della Johns Hopkins University, che parla di 30.071.368 casi totali. Gli Stati Uniti sono il Pa ...

SALERNITANA: il mercato cambia per tutti, ma troppe incognite a una settimana dall'esordio. Serviva segnale diverso

Se oggi qualcuno si azzardasse a scrivere che la stragrande maggioranza dei club professionistici non sta acquistando nessuno, che il mercato è iniziato appena 20 giorni dopo la fine del campionato ed ...

Con gli ultimi comizi sparsi a pioggia su regioni e televisioni, si chiude oggi la prima campagna elettorale ai tempi del Covid. Ci tocca in sorte di vivere anche questa esperienza: ai seggi con masch ...Nel mondo sono stati superati i 30 milioni di contagi da Covid-19. È quanto si legge sul sito aggiornato della Johns Hopkins University, che parla di 30.071.368 casi totali. Gli Stati Uniti sono il Pa ...Se oggi qualcuno si azzardasse a scrivere che la stragrande maggioranza dei club professionistici non sta acquistando nessuno, che il mercato è iniziato appena 20 giorni dopo la fine del campionato ed ...