Nola, prima scossa per Minieri: Verani e Notaro passano all'opposizione con Barone Tempo di lettura: < 1 minutoNola (NA) – Arriva la prima scossa per la maggioranza che sostiene il sindaco di Nola Gaetano Minieri. Due consiglieri di maggioranza, Salvatore Notaro e Alberto Verani, avrebbero abbandonato il gruppo Più Nola per aderire al gruppo Misto con Rino Barone. Proprio Barone, nelle settimane scorse dopo una violento scontro con il sindaco Minieri, decise di abbandonare la maggioranza è passare all'opposizione. Ora anche Verani e Notaro (già al terzo cambio di gruppo in un anno) sono ufficialmente all'opposizione? Misteri.

