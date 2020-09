Napoli, eletti i delegati per la Cassa dei dottori commercialisti (Di venerdì 18 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il commercialista Mario Michelino, presidente Andoc Accademia di Napoli e consigliere Andoc Nazionale, è stato il primo degli eletti partenopei tra i delegati alla Cassa di previdenza dei dottori commercialisti. Eletto anche Carlo Fiorentino, revisore Andoc Accademia di Napoli. È questo il risultato delle elezioni che si sono svolte presso l’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli, presieduto da Vincenzo Moretta. Con questo risultato, l’Andoc (Associazione nazionale dottori commercialisti) diventa l’associazione più rappresentata sul territorio e ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 18 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Il commercialista Mario Michelino, presidente Andoc Accademia die consigliere Andoc Nazionale, è stato il primo deglipartenopei tra ialladi previdenza dei. Eletto anche Carlo Fiorentino, revisore Andoc Accademia di. È questo il risultato delle elezioni che si sono svolte presso l’Ordine deie degli esperti contabili di, presieduto da Vincenzo Moretta. Con questo risultato, l’Andoc (Associazione nazionale) diventa l’associazione più rappresentata sul territorio e ...

Previdenza, eletti a Napoli i delegati per la Cassa dei dottori commercialisti

I commercialisti napoletani Mario Michelino, Maria Caputo, Carmen Padula, Liliana Speranza e Carlo Fiorentino rappresenteranno la ‘pattuglia partenopea’ dei delegati alla Cassa di previdenza dei dotto ...

