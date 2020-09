Mes e Recovery Fund: perchè l’Italia dovrebbe accettarlo? (Di venerdì 18 settembre 2020) Nel seguente articolo del nostro collaboratore Mauro Marino, esperto di economia e ex funzionario dell’All’Agenzia delle Entrate andremo a vedere il suo parere sul Mes (Meccanismo Europeo di Stabilità) e sul Recovery Fund. Quali sarebbero i vantaggi per l’Italia nel prendere il MES? Perchè Salvini e il M5S sono contrari? Ecco la nostra analisi, come sempre aspettiamo i vostri commenti a fondo articolo! In quest’anno che ci ricorderemo a lungo in cui abbiamo sentito purtroppo troppe volte la parola Covid 19, coronavirus, mascherine, distanziamento sociale, tamponi, sanificazione, pandemia, vaccini ecc. c’è un altro termine che viene citato molte volte nei telegiornali, talk show, sui giornali o in rete ed è il MES Meccanismo Europeo di Stabilità. I politici fanno continue ... Leggi su pensionipertutti (Di venerdì 18 settembre 2020) Nel seguente articolo del nostro collaboratore Mauro Marino, esperto di economia e ex funzionario dell’All’Agenzia delle Entrate andremo a vedere il suo parere sul Mes (Meccanismo Europeo di Stabilità) e sul. Quali sarebbero i vantaggi per l’Italia nel prendere il MES? Perchè Salvini e il M5S sono contrari? Ecco la nostra analisi, come sempre aspettiamo i vostri commenti a fondo articolo! In quest’anno che ci ricorderemo a lungo in cui abbiamo sentito purtroppo troppe volte la parola Covid 19, coronavirus, mascherine, distanziamento sociale, tamponi, sanificazione, pandemia, vaccini ecc. c’è un altro termine che viene citato molte volte nei telegiornali, talk show, sui giornali o in rete ed è il MES Meccanismo Europeo di Stabilità. I politici fanno continue ...

ItaliaViva : 'Che voti vuole prendere Italia Viva? I voti di quelli che non credono a Salvini e Meloni che dicono NO all'euro, a… - ItaliaViva : 'La candidata della Lega Ceccardi è una di quelle che dice di no, non soltanto al Mes, ma anche al Recovery Fund. U… - marcodimaio : Ecco la #Lega del “prima gli italiani”. Non vogliono i miliardi di € che ci spettano da Europa. No MES, no Recovery… - LPincia : RT @MassimilianRic: Recovery Fund e Mes sono crediti PRIVILEGIATI. Sapete cosa significa? Quali le conseguenze? Ne avete sentito parlare? T… - ALisimberti : RT @MassimilianRic: Recovery Fund e Mes sono crediti PRIVILEGIATI. Sapete cosa significa? Quali le conseguenze? Ne avete sentito parlare? T… -