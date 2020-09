Madrid, restrizioni alla mobilità dei cittadini (Di venerdì 18 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 18 SET - La presidente della Comunità di Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha annunciato limitazioni alla mobilità a Madrid ma si è rifiutata di dichiarare lo stato di allarme per il ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 18 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 18 SET - La presidente della Comunità di, Isabel Díaz Ayuso, ha annunciato limitazionimobilità ama si è rifiutata di dichiarare lo stato dirme per il ...

MediasetTgcom24 : Coronavirus a Madrid, restrizioni alla mobilità dei cittadini #coronavirus - ildottormea : RT @serena_scorzoni: ++ MADRID, RESTRIZIONI ALLA MOBILITA' DEI CITTADINI ++ INGRESSO LIMITATO IN 37 ZONE, RIUNIONI SOLO IN SEI,PARCHI CHIUSI - TeoloMassimo : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus a Madrid, restrizioni alla mobilità dei cittadini #coronavirus - Giovanni1962RM : RT @ilmessaggeroit: #covid, a #madrid restrizioni alla mobilità in 37 zone. Hacker cinesi rubano dati ricerca vaccino - Francesco_Riz : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus a Madrid, restrizioni alla mobilità dei cittadini #coronavirus -